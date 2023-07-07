12 серпня 2023 року колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа проведе бій проти свого співвітчизника Ділліана Вайта.
Про цю новину офіційно повідомила промоутерська компанія Matchroom Boxing. Поєдинок зіркових британців пройде в Лондоні на арені O2.
Зауважимо, що у 2015 році Джошуа та Вайт вже билися між собою і тоді Ентоні нокаутував у сьомому раунді Ділліана. А на аматорському рівні Вайт перемагав Джошуа, тому можна сказати, що між бійцями довга історія взаємин.
Вайт провів 32 поєдинки на професійному ринзі, здобув 29 перемог (19 - нокаутом), а також зазнав трьох поразок. Джошуа здобув 25 перемог при трьох поразках, 22 рази Ентоні достроково закривав бій.
Ситуація у суперважкій вазі
У квітні 2023 року Джошуа повернувся у ринг після двох поспіль поразок Олександру Усику. Британець, який перемагав Володимира Кличка, здолав за очками американця Франкліна Джермейна.
Вайт востаннє бився у листопаді 2022 року і що дуже цікаво - теж проти Франкліна. Ділліан переміг тоді роздільним рішенням суддів (115-115 і двічі 116-112).
Промоутер Едді Хірн готує для Джошуа масштабний поєдинок в Саудівській Аравії проти екс-чемпіона світу Деонтея Вайлдера.
Усик 6 липня офіційно дізнався, що 26 серпня у польському місті Вроцлав він захищатиме титули чемпіона світу в бою проти британця Даніеля Дюбуа.