Вже цього літа фанати боксу побачать реванш між Ентоні Джошуа та Ділліаном Вайтом.

12 серпня 2023 року колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа проведе бій проти свого співвітчизника Ділліана Вайта.

Про цю новину офіційно повідомила промоутерська компанія Matchroom Boxing. Поєдинок зіркових британців пройде в Лондоні на арені O2.

Зауважимо, що у 2015 році Джошуа та Вайт вже билися між собою і тоді Ентоні нокаутував у сьомому раунді Ділліана. А на аматорському рівні Вайт перемагав Джошуа, тому можна сказати, що між бійцями довга історія взаємин.

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Вайт провів 32 поєдинки на професійному ринзі, здобув 29 перемог (19 - нокаутом), а також зазнав трьох поразок. Джошуа здобув 25 перемог при трьох поразках, 22 рази Ентоні достроково закривав бій.

Ситуація у суперважкій вазі

У квітні 2023 року Джошуа повернувся у ринг після двох поспіль поразок Олександру Усику. Британець, який перемагав Володимира Кличка, здолав за очками американця Франкліна Джермейна.

Вайт востаннє бився у листопаді 2022 року і що дуже цікаво - теж проти Франкліна. Ділліан переміг тоді роздільним рішенням суддів (115-115 і двічі 116-112).

Промоутер Едді Хірн готує для Джошуа масштабний поєдинок в Саудівській Аравії проти екс-чемпіона світу Деонтея Вайлдера.

Усик 6 липня офіційно дізнався, що 26 серпня у польському місті Вроцлав він захищатиме титули чемпіона світу в бою проти британця Даніеля Дюбуа.

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