Джошуа переміг Франкліна одноголосним рішенням суддів.

Колишній чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа напередодні здобув перемогу в бою проти Джермейна Франкліна.

Зірковий британський боксер прокоментував перемогу над менш іменитим представником США. Ей Джей зазначив на прес-конференції після поєдинку, що дуже хотів здобути перемогу нокаутом, проте це не має значення, оскільки через 15 років про цей бій ніхто не згадає.

"Всередині квадрата рингу вирує інша енергія, так що я вибачаюся перед усіма, хто став свідком всього цього. Тому що ми перш за все спортсмени, і я поважаю Джермейна.

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Можливо, хтось інший і нокаутує його, можливо, навіть хто-небудь з Британії. У Джермейна хороший стиль. Можливості нокауту були, але він знав, як його уникнути. Повага до нього, він добре провів бій. Вони з командою добре підготувалися. Я повинен був його нокаутувати, але що я можу зараз сказати? Що зроблено, те зроблено, йдемо далі.

Коли люди виходять зі мною битися, я думаю, вони збирають іншу енергію. На мій погляд, його переповнювала гордість. Він був тут, щоб довести себе, а не для того, щоб відбути номер. Так, я хотів би його нокаутувати, тут ніяких сумнівів. Але в найближчі 15 років все одно ніхто не згадає про цей бій", - наводить слова Ентоні Джошуа Vringe.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа переміг Джермейна Франкліна одноголосним рішенням суддів (117-111, 118-111, 117-111).

Для Ей Джея це був перший бій після того, як британець двічі програв українцю Олександру Усику і втратив пояси WBO, WBA, IBO і IBF.

В активі Джошуа на профі-рингу 25 перемог (22 - нокаутом) в 28 боях. Три бої британський боксер програв.

29-річний Джермейн Франклін провів 23 бої в професійному боксі. На його рахунку 21 перемога (14 - нокаутом) і 2 поразки.

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