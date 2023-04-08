Ентоні Джошуа може провести другий бій проти Ділліана Уайта.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, який напередодні переміг Джермейна Франкліна, готується провести ще один бій цього року.

Як заявив промоутер британського боксера Едді Хірн, наступним суперником Ей Джея стане, найімовірніше, Ділліан Уайт.

"Я думаю, що є багато людей, які вважають, що Ділліан Уайт мав би відмінні шанси в цьому бою. Тому, думаю, це великий поєдинок. Але попереду ще багато переговорів.

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Чи можу я сказати, що він фаворит? Так, якщо ми не підемо на бій з Вайлдером або Ф'юрі. Нам доведеться все обміркувати, тому що Ділліан також хотів би провести бій до потенційного поєдинку з Джошуа", - повідомив Едді Хірн в коментарі iD Boxing.

Очікується, що свій наступний бій Ентоні Джошуа проведе в липні цього року.

Варто відзначити, що Джошуа і Уайт вже зустрічалися в 2015 році. Тоді Ентоні здобув перемогу технічним нокаутом в 7-му раунді.

Нагадаємо, 1 квітня 2023 року Ентоні Джошуа переміг одноголосним рішенням суддів американця Джермейна Франкліна. Це був перший поєдинок для зіркового британця після двох поразок від українця Олександра Усика.

Примітно, що останнім суперником Уайта також був Джермейн Франклін. Бій, який відбувся 26 листопада 2022 року, завершився перемогою Ділліана роздільним рішенням суддів.

Ентоні Джошуа провів на профі-рингу 28 боїв (25 перемог (22 - нокаутом), 3 поразки). На рахунку Ділліана Уайта 31 бій (28 перемог (19 - нокаутом), 3 поразки).

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