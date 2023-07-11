Ентоні Джошуа звинуватив Тайсона Ф'юрі в зриві бою проти Олександра Усика.

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Ентоні Джошуа поділився своєю думкою про зрив бою за титул абсолютного чемпіона світу між Тайсоном Ф'юрі і Олександром Усиком.

Іменитий британський боксер заявив, що його "Циганський король" відмовився від поєдинку з українцем.

"Що сталося з чемпіоном, який сказав, що готується до Усика, а потім його тренер вийшов і заявив, що не готує його до цього бою? Ви повинні запитати у нього, щоб він все прояснив.

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Нехай люди вирішують самі, але якби на його місці був я, то що б вони сказали? Я покладу на людей відповідальність так само, як вони покладають її на мене. Так, Усик не "зливався", а Ф'юрі "злився", - сказав Джошуа в коментарі BoxingSocial.

Бій Усик - Ф'юрі повинен був пройти в квітні 2023 року, однак сторони не змогли узгодити умови контракту і поєдинок був зірваний.

Варто відзначити, що переможець мегафайту Усик - Ф'юрі повинен був стати першим абсолютним чемпіоном суперважкого дивізіону в 21-му столітті.

Нагадаємо, останнім абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі є Леннокс Льюїс. У 1999 році в об'єднавчому бою він переміг Евандера Холіфілда.

Додамо, що свій наступний бій Олександр Усик проведе 26 серпня цього року проти британця Даніеля Дюбуа. Поєдинок пройде в польському місті Вроцлав.

Напередодні Усик і Дюбуа провели першу дуель поглядів.

Також став відомий наступний суперник Ентоні Джошуа. Британець проведе бій проти свого співвітчизника Ділліана Уайта.

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