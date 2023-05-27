Тайсон Ф'юрі підтримав слова Деонтея Вайлдера, який назвав Усика боягузом.

Володар пояса WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі звинуватив українського боксера Олександра Усика, який володіє титулами WBA, WBO і IBF, в зриві поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

"Циганський король" підтримав висловлювання екс-чемпіона світу Деонтея Вайлдера, який напередодні звинуватив українця в боягузтві.

"Усик - с*чка, я вам вже говорив це. Він втік від бою 29 квітня, придумавши мільйон виправдань", - написав Ф'юрі у своєму Instagram.

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Нагадаємо, об'єднавчий бій Ф'юрі проти Усика повинен був відбутися 29 квітня цього року, але сторони не змогли узгодити умови контракту на поєдинок і бій був зірваний.

Переможець бою Усик - Ф'юрі міг стати першим абсолютним чемпіоном суперважкого дивізіону в 21-му столітті. Останнім абсолютним чемпіоном світу в королівському дивізіоні є Леннокс Льюїс, який в 1999 році в об'єднавчому бою переміг Евандера Холіфілда.

Додамо, що після зриву бою з Ф'юрі команда українського боксера переключилася на організацію поєдинку проти регулярного чемпіона WBA Даніеля Дюбуа.

Напередодні менеджер українця Олександр Красюк повідомив ймовірні дату і місце проведення поєдинку Усик - Дюбуа.

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