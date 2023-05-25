Деонтей Вайлдер хоче бою з Олександром Усиком.

Знаменитий американський боксер Деонтей Вайлдер висловився про можливий поєдинок проти Олександра Усика, що володіє поясами WBO, WBA, IBO і IBF в суперважкій вазі.

37-річний американець назвав українського боксера боягузом, заявивши, що Олександр свідомо уникає бою з ним.

"Я обома руками за цей бій, але він трохи боїться. Навіть не трохи, а дуже боїться. Я в цій справі, тому знаю багато. Я готовий прийняти цей бій в будь-який момент в будь-якому місці.

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Я не ставлю дивних умов, як Ф'юрі і не вимагаю занадто багато. Кожен з нас повинен допомагати іншому заробляти на хліб. Не потрібно завищувати свою вартість і робити подібне лайно, тому що ми всі ризикуємо своїм життям", - заявив Деонтей Вайлдер в коментарі YouTube-каналу "ESNEWS".

Нагадаємо, у квітні цього року Олександр Усик повинен був провести бій за титул абсолютного чемпіона світу проти Тайсона Ф'юрі, але сторонам не вдалося узгодити контракт на поєдинок.

Після зриву бою з Ф'юрі команда українця переключилася на організацію поєдинку проти претендента на пояс WBA Даніеля Дюбуа.

Свій останній бій Олександр Усик провів у серпні минулого року. Українець переміг британця в реванші роздільним рішенням суддів і захистив пояси WBO, WBA, IBO і IBF.

Деонтей Вайлдер у своєму останньому поєдинку у першому раунді нокаутував Роберта Хеленіуса. Бій відбувся у жовтні 2022 року.

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