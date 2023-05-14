Український чемпіон прагне зібрати всі пояси надважкої ваги.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик не збирається завершувати кар'єру.

36-річний боксер заявив для vRINGe.com, що його ціль - зібрати всі пояси суперважкого дивізіону.

"Поки що у мене є конкретна мета. І разом із командою ми будемо до неї йти. Це абсолютне чемпіонство, так. Далі подивимося. Але навіть якщо професійну кар’єру буде завершено, бокс нікуди не зникне з мого життя. Прямо зараз ми розвиваємо новий, унікальний проект Ready to Fight, який об’єднує всіх, хто причетний до світу боксу, вирішує їхні проблеми. І, як мінімум, заради цього я перебуватиму і далі в цьому середовищі і допомагатиму новачкам і професіоналам. Впевнений, що у нас все вийде", - сказав Усик.

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Нагадаємо, бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі зірвався через те, що представники боксерів не змогли узгодити умови контракту на поєдинок. Як повідомив промоутер українського боксера, сторонам не вдалося домовитися про розподіл гонорару в реванші.

Очікується, що наступним суперником Усика стане регулярний чемпіон WBA Даніель Дюбуа. Бій планують провести в липні.

Також були чутки про те, що Усик і Ф'юрі проведуть бій наприкінці року в Саудівській Аравії.

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