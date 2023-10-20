Українець вважає, що бій Вайлдера проти Джошуа може бути дуже цікавим.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO і IBF Олександр Усик поділився своєю думкою про потенційний поєдинок Ентоні Джошуа проти Деонтея Вайлдера.

Український боксер вважає, що фаворитом цього протистояння є американець. Головною перевагою Вайлдера є його потужний удар.

"Був би дуже крутий бій. У Вайлдера просто є одна неймовірна риса: коли він влучить один раз, можна вже не бити. Ось якраз в бою Джошуа - Вайлдер шанси 50 на 50, навіть я б сказав 60 на 40 на користь Вайлдера, тому що він б'є неймовірно сильно, а Ентоні може пропускати.

Якщо Деонтей доносить свою плюху, то люди починають летіти, у них рейс. Але цікавий бій був би", - сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу "USYK17".

Відзначимо, що бій Вайлдер - Джошуа може відбутися в наступному році, команди боксерів ведуть переговори, але угоди поки не досягли.

Нагадаємо, Олександр Усик двічі переміг Ентоні Джошуа. Перший бій відбувся в 2021 році і завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів. Реванш відбувся у 2022 році та завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів.

Свій наступний поєдинок Олександр Усик проведе проти Тайсона Ф'юрі. Боксери підписали контракт на бій, але точна дата поєдинку стане відома після бою Ф'юрі - Нганну.

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