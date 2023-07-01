Деонтей Вайлдер бажає бою проти Олександра Усика.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер висловився про володаря титулів WBO, WBA, IBO і IBF Олександра Усика.

Іменитий американський боксер зізнався, що давно хоче бою з українцем, але Усик відмовляється через страх програти.

"Відбудеться бій Дюбуа з Усиком? Важко сказати. Я не думаю, що Усик когось боїться, якщо тільки йому не потрібно битися зі мною. Вважаю, що для нього хороші всі бої, крім поєдинку зі мною, тому що цей хлопець боїться мене. Він багато разів уникав мене, і я це знаю, не треба робити вигляд, що я не знаю.

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Мені відомо все лайно. Я в цьому бізнесі знаю все. Йому не раз пропонували багато грошей за бій зі мною, але він відмовився. Вони сказали, що не хочуть проблем з "Бомбардувальником". І я їх розумію.

Коли я тільки починав свій шлях, ніхто не бажав від мене проблем. Більшість моїх суперників, якщо взагалі не всі, намагалися обдурити. Я не брешу. Але я чоловік, тому я приймаю все і продовжую йти вперед", - заявив Уайлдер в коментарі YouTube-каналу "78SPORTSTV".

Відзначимо, що Деонтей Вайлдер на професійному рингу провів 46 боїв, в яких здобув 43 перемоги (42 нокаутом). Два бої американець програв проти Тайсона Ф'юрі. Ще один їхній поєдинок завершився внічию.

У своєму останньому бою Уайлдер у першому раунді нокаутував Роберта Хеленіуса. Побединок відбувся у жовтні 2022 року.

В активі Олександра Усика 20 перемог у 20 боях на профі-рингу. Останній бій українець провів у серпні минулого року. Олександр у реванші роздільним рішенням суддів переміг Ентоні Джошуа і захистив пояси WBO, WBA, IBO і IBF.

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