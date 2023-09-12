Британський боксер вважає Олександра Усика фаворитом потенційного бою проти Філіпа Хрговича.

Британський боксер Ентоні Джошуа поділився своєю думкою про потенційний поєдинок володаря титулів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика проти обов'язкового претендента по лінії IBF Філіпа Хрговича.

Колишній чемпіон світу вважає, що в цьому бою може статися все, що завгодно. Фаворитом поєдинку, на думку британця, є українець.

"Хргович хороший. Він хороший панчер. Усик – топовий боєць, але в боксі може статися будь-що. Ніколи не знаєте, що трапиться. Усе ж я вважаю Усика фаворитом", - сказав Джошуа в коментарі Misfits Boxing.

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Відзначимо, що Олександр Усик вже двічі успішно захистив титули WBA, WBO, IBF і IBO. Перший раз українець зробив це в реванші з Ентоні Джошуа у серпні минулого року. У серпні цього року Олександр нокаутував Даніеля Дюбуа і вдруге захистив свої пояси.

Філіп Хргович в серпні цього року нокаутував австралійця Демсі Маккіна і зберіг статус обов'язкового претендента на титул IBF в суперважкій вазі.

Додамо, що в послужному списку Олександра Усика 21 перемога в 21 бою на профі-рингу. 31-річний Хргович здобув 16 перемог у 16 боях у професійній кар'єрі.

Очікується, що бій Усик - Хргович пройде в грудні цього року.

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