Команди Джошуа і Вайлдера досягли усної угоди про поєдинок.

Британський боксер Ентоні Джошуа може в найближчому майбутньому провести бій проти американця Деонтея Вайлдера.

Промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси Ей Джея, повідомив, що сторонам боксерів вдалося досягти усної домовленості про проведення бою.

"Ми узгодили умови для поєдинку Ентоні Джошуа і Деонтея Вайлдера, але до тих пір, поки ми не підпишемо контракт, бій не відбудеться. Ми готові взятися за цей бій. Сторона Вайлдера також погоджується. Мова йде не тільки про Саудівську Аравію. Ведуться переговори в інших країнах.

У Саудівській Аравії існує ідея управління і володіння боксом - все залежить від них. Якщо вони не організують бій Джошуа і Вайлдера, можливо, це зробить хтось ще. Це один з найбільших поєдинків у суперважкій вазі. Але я навіть не здивуюся, якщо в результаті Джошуа поб'ється з Ф'юрі", - наводить слова Едді Хірна BoxingScene.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа володів титулами WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі, але втратив їх, програвши українцю Олександру Усику. Деонтей Вайлдер, у свою чергу, втратив титул чемпіона за версією WBC, програвши Тайсону Ф'юрі.

У послужному списку Вайлдера 43 перемоги, дві поразки і одна нічия в 46 боях на профі-рингу. Обидві поразки американець зазнав проти Тайсона Ф'юрі.

Ентоні Джошуа за свою кар'єру провів 29 поєдинків (26 перемог і три поразки). Свій останній бій британець провів у квітні цього року. Ей Джей нокаутував Роберта Хеленіуса в сьомому раунді.

Примітно, що останнім суперником Вайлдера також був Роберт Хеленіус. Американець нокаутував фінна в першому раунді.

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