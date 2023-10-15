Бій Усик - Ф'юрі відбудеться наприкінці цього року або на початку наступного.

29 вересня володар титулів WBO, WBA, IBO та IBF у важкій вазі Олександр Усик підписав контракт на бій проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі.

Український боксер розповів про свою мотивацію на бій з "Циганським королем".

"Зараз працюємо над тим, щоб організувати поєдинок з Ф'юрі. І ось думаю: "Як з тим аватаром боксувати? Як у нього вигравати?

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І як американський генерал Норман Шварцкопф сказав: "Якщо у вас немає стратегії і характеру - треба відмовитися від чогось одного". Характер - неймовірна річ. Коли біжу 20 км крос, друге "я" підходить до мене і каже: "Саня, та не біжи, ти ж чемпіон світу - навіщо тобі це? Братику, відпочинь. У тебе ж є гроші. Навіщо це тобі? Відпочивай".

А я кажу: "Та ні, брат, я тебе знати не знаю". І це було все моє життя", - сказав Усик у коментарі Luckypunch.net.

Відзначимо, що точна дата бою Усик - Ф'юрі все ще невідома. Дата поєдинку буде оголошена після бою "Циганського короля" проти Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня.

Орієнтовно поєдинок Усик - Ф'юрі відбудеться 23 грудня цього року або в січні 2024 року.

Додамо, що переможець бою стане першим абсолютним чемпіоном у XXI столітті в королівському дивізіоні.

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