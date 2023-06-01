"Циганський король" незадоволений тим, що Джошуа відмовився від бою з ним.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі різко висловився на адресу колишнього чемпіона Ентоні Джошуа.

"Циганський король" звинуватив свого співвітчизника в тому, що той злякався провести бій з ним.

Раніше промоутер Френк Уоррен, який представляє інтереси Тайсона Ф'юрі, повідомив, що Ентоні Джошуа не захотів приймати пропозицію "Циганського короля" організувати поєдинок, оскільки має інші плани.

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У своєму Instagram Ф'юрі опублікував пост, в якому назвав Джошуа боягузом, згадавши також і Олександра Усика, який, на думку "Йиганського короля", також злякався провести з ним бій.

"Що за справжній боягуз! Джошуа такий же боягуз, як і Усик. Ха-ха-ха", - написав Ф'юрі.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа свій останній бій провів 1 квітня. Ей Джей одноголосним рішенням суддів переміг Джермейна Франкліна.

Тайсон Ф'юрі останній раз виходив в ринг в грудні минулого року, тоді він переміг Дерека Чісору.

Очікувалося, що в квітні цього року Ф'юрі проведе бій проти Усика за титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі, однак цей бій був зірваний.

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