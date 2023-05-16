Тайсон вважає, що поєдинок повинен відбутися до кінця 2023-го року.

Британський боксер Тайсон Ф’юрі поділився своїми думками на рахунок потенційного бою проти українського бійця Олексадра Усика, котрий може відбутися у Саудівській Аравії наприкінці цього року.

Чемпіон WBC заявив, що саме можливість Усика заробити великий гонорар на Близькому Сході спонукнула українця відмовитися від проведення бою цієї весни.

"Багато всього відбувається в Саудівській Аравії, обговорюються шалені гроші. Думаю, спокуса заробити 100 або 75 мільйонів доларів взяла гору над Усиком, тому він відмовився битися прямо зараз", - передає слова англійця Boxing Social.

Відео дня

"Я не думаю, що в боксерському поєдинку хтось когось боїться. Бій має відбутися. Він має відбутися цього року. Я думаю, що це буде легко. Я вдарю його, він опиниться на підлозі, а потім я вийду з рингу й нап’юся в центрі міста", - заявив Ф’юрі.

Сага навколо поєдинку Усик – Ф’юрі: що відомо

ЗМІ повідомляли, що бій між Тайсоном Ф’юрі і Олександром Усиком повинен був відбутися 29 квітня. Одним із претендентів на місце проведення була Саудівська Аравія, але сторони вирішили провести зустріч на арені "Вемблі" у Лондоні.

Українець і британець повинні були офіційно домовитися про бій до 11 березня, однак до консенсунсу вони дійти не змогли. Саме Усик був ініціатором виходу з переговорів. Олександр заявив, що він зробив такий крок через затягування зі сторони британця. Ф’юрі навіть не задовольнив розподіл гонорару 70/30 на його користь.

Промоутер Усика повідомив, що деякі вимоги від Ф’юрі були неприйнятні. Команда британця зневажливо ставилася до українця. У тому числі батько Тайсона заявляв, що Усик сам не зможе зібрати аншлаг.

Бій між Усиком та Ф’юрі повинен був визначити першого абсолютного чемпіона суперважкого дивізіону у XXI столітті. Останнім абсолютним чемпіоном світу в королівському дивізіоні є Леннокс Льюїс, котрий у 1999 році в об'єднавчому бою переміг Евандера Холіфілда.

Згодом з'явилася інформація, що бій може все-таки відбутися у грудні 2023-го року.

Вас також можуть зацікавити новини: