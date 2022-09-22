Володар титулів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик поділився своїми планами на майбутнє.
Український боксер розповів про те, що йому залишилося провести три бої на на профі-рингу.
"Після реваншу з Джошуа ще максимум три поєдинки я можу бути піковим, три підготовки.
Які бої? З Ф'юрі, з Канело, на НСК "Олімпійський" - і до побачення. Сауль же хотів боксувати, але це фріко-бій буде, чисто бабок заробити", - сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу USYK17.
Раніше УНІАН повідомляв, що абсолютний чемпіон світу в суперсередній вазі Сауль Альварес назвав Олександра Усика найкращим боксером планети.
Ситуація в суперважкій вазі після перемоги Усика над Джошуа
Українець Олександр Усик у серпні 2022 року здобув перемогу над британським боксером Ентоні Джошуа роздільним рішенням суддів, захистивши титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.
Після перемоги в реванші над Ентоні, Усик викликав на бій чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі. Циганський король прийняв виклик українця, однак команди боксерів не змогли домовитися про дату бою.
Пізніше Тайсон Ф'юрі заявив про бажання провести бій з Ентоні Джошуа і команда Ей Джея прийняла виклик Циганського короля. Очікується, що бій пройде в грудні цього року.
Представник Усика у свою чергу заявив, що наступним суперником українця може стати американець Деонтей Вайлдер.