Френк Воррен розповів про організацію бою Усик - Ф'юрі.

Промоутер Френк Уоррен, який представляє інтереси чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі, висловився з приводу організації бою за звання абсолютного чемпіона в суперважкій вазі проти володаря титулів WBA, WBO, IBF і IBO Олександра Усика.

Уоррен заявив, що для організації подібного поєдинку, суперникам потрібно запропонувати значні гонорари.

"Пару місяців тому у нас були попередні обговорення, і завдання буде полягати в тому, щоб виправдати фінансові очікування обох хлопців.

Все буде залежати від грошей. Зрештою, мова піде про те, щоб зробити цю подію вартим для хлопців. Вони бачили гроші, пропоновані гольфістам і так далі. Це не гольф, це набагато небезпечніше, це унікальна спортивна подія, це спортивна історія.

Фінансова пропозиція має бути дуже великою, адже це головний приз у боксі, абсолютний чемпіонський титул у суперважкій вазі. Це повинно бути дуже багато, тому що у вас є два непереможних бійця, і в перший раз на кону будуть чотири пояси.

Проблема для нас в тому, що ми не можемо провести бій взимку у Великобританії. Нам доведеться почекати до кінця квітня, травня наступного року, і я б вважав за краще, щоб так і було. Інтерес до Саудівської Аравії великий. Вони хочуть застовпити за собою місце у великому боксі. А в світі боксу немає нічого більшого, ніж бій за абсолютний титул", - наводить слова Уоррена Boxing Scene.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня Олександр Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа. Українець успішно захистив пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі і забрав вакантний титул The Ring.

Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів 24 квітня 2022 року. Циганський король відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC. Пізніше Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Президент WBC заявив, що у Ф'юрі є час до 26 серпня, щоб письмово підтвердити, що він йде з боксу.

Після перемоги в реванші з Джошуа, Усик кинув виклик Ф'юрі і Тайсон прийняв цей виклик.

Раніше в британській пресі з'явилося повідомлення, що бій Усик - Ф'юрі відбудеться в Саудівській Аравії 17 грудня. Однак промоутер Олександр Красюк, який представляє Усика, спростував цю інформацію, але при цьому зазначив, що переговори про організацію поєдинку ведуться.

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