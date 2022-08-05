Джозеф Паркер зазначив, що вірить у перемогу Усика у другому поєдинку з Джошуа.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Джозеф Паркер поділився своєю думкою про майбутній бій-реванш між володарем поясів WBO, WBA, IBF і IBO Олександром Усиком і колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа.

Знаменитий новозеландський боксер зазначив, що вірить в перемогу Усика і в другому поєдинку з Джошуа.

"Хто переможе в реванші Усик - Джошуа? Ймовірно, я віддам перевагу Олександру, так як не впевнений, який у Джошуа план і що він буде робити зі своєю новою командою", - заявив Паркер в інтерв'ю YouTube-каналу "iD Boxing".

Джозеф Паркер також заявив, що готовий вийти з переможцем протистояння Усик - Джошуа після того, як переможе британського супертяжа Джо Джойса.

"Коли я поб'ю Джо Джойса, мені доведеться провести з ним реванш у грудні. Я знову здолаю його і буду вільний", - сказав Паркер.

Раніше УНІАН повідомляв, що своєю думкою про майбутній реванш Усик - Джошуа поділився непереможений британський боксер Джо Джойс.

Нагадаємо, бій-реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда 20 серпня. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA, IBF і IBO, які українець відібрав у британця в минулому році.

Минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

Усик - Джошуа: що потрібно знати

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