Ентоні Джошуа впевнений, що у нього вийде повернути свої пояси.

Претендент на чемпіонські титули за версіями WBO, WBA, IBF і WBA Super Ентоні Джошуа висловив упевненість в тому, що здолає в реванші українця Олександра Усика.

Британський суперважкоатлет заявив, що істотно змінив свій підхід до тренувального процесу, а також додав, що його дуже сильно мотивують слова критиків про те, що він недостатньо хороший для того, щоб стати королем суперважкого дивізіону.

"Я відчуваю, що коли вийду і поб'ю Усика, знову отримаю визнання, якого заслуговую. Мною буду захоплюватися за те, що я справжня легенда боксу.

Це мій 12-й титульний бій поспіль. Я точно відчуваю, як змінюється мій підхід до тренувань, тому що я визначив, в яких аспектах я був недостатньо хороший. І послухайте - третій шанс стати чемпіоном світу в суперважкій вазі... Я не збираюся йти туди, думаючи, що це буде легко. Я усуну слабкі місця, а потім ви переконаєтеся, що я все зробив правильно і знову став чемпіоном світу", - наводить слова Джошуа ESPN.

Бій-реванш між непереможним українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в місті Джидда в Саудівській Аравії. На кону в цьому поєдинку будуть стояти всі титули, які українець відібрав у британця в минулому році. Напередодні бійці провели першу дуель поглядів перед реваншем, "переможцем" якої став Усик.

Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO в хевівейті. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

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