Український боксер готовий захистити свої пояси в реванші з британським суперважкоатлетом.

У неділю, 19 червня, був офіційно оголошено про підписання контракту на проведення бою-реваншу Усик - Джошуа.

Володар поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик коротко прокоментував проведення другого бою проти екс-чемпіона світу з Великобританії.

"У мене є мета. За допомогою Господа я виконаю свою місію!", - наводить слова Усика The Ring.

Бій-реванш повинен відбутися 20 серпня в місті Джидда, Саудівська Аравія.

Пряма трансляція реваншу між Усиком і Джошуа відбудеться на стрімінговій платформі DAZN і транслюватиметься за системою PPV (з платою за перегляд).

Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO в хевівейті. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

Усик - Джошуа: що потрібно знати