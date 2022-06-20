У неділю, 19 червня, був офіційно оголошено про підписання контракту на проведення бою-реваншу Усик - Джошуа.
Володар поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик коротко прокоментував проведення другого бою проти екс-чемпіона світу з Великобританії.
"У мене є мета. За допомогою Господа я виконаю свою місію!", - наводить слова Усика The Ring.
Бій-реванш повинен відбутися 20 серпня в місті Джидда, Саудівська Аравія.
Пряма трансляція реваншу між Усиком і Джошуа відбудеться на стрімінговій платформі DAZN і транслюватиметься за системою PPV (з платою за перегляд).
Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO в хевівейті. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.
Усик - Джошуа: що потрібно знати
- Відомо, як будуть розподілені гонорари боксерів за реванш.
- Джошуа зробив зміни в тренерському штабі - тепер він працює з Робертом Гарсією, який зухвало сказав, що Ентоні стане його 15-м чемпіоном світу.
- Усик натякнув, що збирається змінити свою тактику перед боєм.
- Тайсон Ф'юрі вважає, що Усик нокаутує суперника. "Циганський король" навіть допускає можливість боксувати проти українця за звання абсолютного чемпіона світу.