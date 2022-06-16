Триразовий чемпіон світу, володар поясів у двох вагових категоріях і перший в історії лівша чемпіон світу в хевіветі Майкл Мурер вражений діями в рингу Олександра Усика.
Легендарний у минулому боксер заявив, що зараз у світі немає нікого, хто міг би перемогти українського володаря поясів WBA, WBO, IBF і IBO.
"Усик - це феноменальний боксер. Зараз я не бачу боксера, хто міг би його перемогти.
У нього є зріст, розмах рук і він вміє боксувати. У нього багато досвіду. Він багато боксував по любителям, зустрічався з різними стилями - він може перемогти будь-кого", - сказав Мурер коментарі YouTube-каналу TRU SCHOOL SPORTS.
Варто відзначити, що 54-річний Мурер допустив грубу помилку в своєму інтерв'ю, назвавши Усика російським боксером, що пройшов російську любительську школу боксу.
Нагадаємо, цього літа Усик проведе реванш проти Ентоні Джошуа, якого він переміг 25 вересня 2021 року і відібрав у британця пояси WBA, WBO, IBF і IBO.
Раніше УНІАН повідомляв, що володар пояса WBC Тайсон Ф'юрі заявив про готовність повернутися на ринг, щоб побити Олександра Усика. Циганський король назвав єдину умову для свого повернення.
Усик-Джошуа: що було раніше
- Перший бій Джошуа проти Усика був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring. Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів на території суперника - в Лондоні.
- Реванш пройде в кінці липня або початку серпня, за словами Едді Хірна (промоутера Джошуа).
- Британський боксер зухвало погрожує в рингу знищити Усика.
- Після поразки кримчанину Джошуа зробив перестановки у своєму тренерському штабі.