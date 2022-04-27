Український боксер готується до другого бою проти британського супертяжа.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик розповів, що до реваншу з Ентоні Джошуа готує зміни в тактиці і стилі бою.

Український боксер не став розкривати всі секрети, проте натякнув, що має намір змінити стійку в другому бою з британським супертяжем.

"Цей бій буде іншим. Я не можу розкрити все. Я не можу відкрити свої карти. Натякну тільки, що збираюся поміняти свою стійку або позицію", - наводить слова Усика Reuters.

Нагадаємо, в даний час Усик готується до реваншу з британцем Ентоні Джошуа. Їх перший бій був визнаний подією 2021 року за версією видання The Ring. Протистояння тривало всі 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру - 116-112, 117-114, 115-113. Перемога в цьому бою принесла Олександру титули WBA Super, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш