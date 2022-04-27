Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик розповів, що до реваншу з Ентоні Джошуа готує зміни в тактиці і стилі бою.
Український боксер не став розкривати всі секрети, проте натякнув, що має намір змінити стійку в другому бою з британським супертяжем.
"Цей бій буде іншим. Я не можу розкрити все. Я не можу відкрити свої карти. Натякну тільки, що збираюся поміняти свою стійку або позицію", - наводить слова Усика Reuters.
Нагадаємо, в даний час Усик готується до реваншу з британцем Ентоні Джошуа. Їх перший бій був визнаний подією 2021 року за версією видання The Ring. Протистояння тривало всі 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру - 116-112, 117-114, 115-113. Перемога в цьому бою принесла Олександру титули WBA Super, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.
Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- Джошуа скористався правом на реванш і за словами промоутера британця повторний бій повинен пройти не пізніше, ніж 2 липня 2022 року. Але через те, що важко вибрати місце для проведення бою, то він може пройти і в кінці липня. Відомий журналіст назвав дату - 23 липня.
- Саудівська Аравія - дуже ймовірне місце проведення реваншу. Тривають переговори з цього питання.
В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у суперважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там всі чотири найпрестижніших пояси.
На рахунку Ентоні Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші і повернув собі титули.