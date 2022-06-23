Британський супертяж висловив своє захоплення українським народом.

Претендент на чемпіонські титули за версіями WBO, WBA, IBF і WBA Super Ентоні Джошуа у спілкуванні з пресою торкнувся теми війни в Україні.

Знаменитий британський боксер віддав належне Олександру Усику, Володимиру і Віталію Кличкам та іншими українцями, які встали на захист батьківщини. Також спортсмен додав, що в ці важкі часи всі підтримують Україну.

"Велика повага Усику, братам Кличкам, всім в Україні. Я знаю, що це важко, але важкі часи не тривають довго. Тримайте голову вище.

Світ все бачить, світ вас підтримує. Світ завжди з тими, хто переживає важкі часи. Особливо з українським народом зараз", - наводить слова Джошуа BoxingScene.

Додамо, що зараз Ентоні Джошуа готується до бою-реваншу проти непереможного українського боксера Олександра Усика, який відбудеться 20 серпня в місті Джидда в Саудівській Аравії. На кону в цьому поєдинку будуть стояти всі титули, які українець відібрав у британця в минулому році.

Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO в хевівейті. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

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