Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа розповів, як він готується до бою-реваншу з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO українцем Олександром Усиком.
Англієць зізнався, що він вперше у своїй кар'єрі розробляє план для конкретного бійця.
"Я можу сказати, що вперше в моїй кар'єрі, ми розробляємо конкретний план на бій для одного бійця. В основному я досягав успіху без елементарних навичок, але, як виявилося, цього було недостатньо. Тому тепер, ми будемо під час підготовки строго дотримуватися нашого плану.
Подивимося, що з цього вийде. Я планую повернутися до витоків і вбити цього хлопця", - наводить слова Джошуа boxingnews24.com.
Нагадаємо, перший бій Джошуа проти Усика був визнаний головною подією 2021 року за версією видання The Ring. Протистояння тривало всі 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру - 116-112, 117-114, 115-113. Перемога в цьому бою принесла Олександру титули WBA Super, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.
Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- Джошуа скористався правом на реванш і за словами промоутера британця повторний бій повинен пройти не пізніше, ніж 2 липня 2022 року. Але через те, що важко вибрати місце для проведення бою, то він може пройти і в кінці липня. Відомий журналіст назвав дату - 23 липня.
- Саудівська Аравія - дуже ймовірне місце проведення реваншу. Тривають переговори з цього питання.
- В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у важкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там всі чотири найпрестижніших пояси.
- На рахунку Ентоні Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші і повернув собі титули.