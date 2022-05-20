Ентоні Джошуа розробляє спеціальний план, щоб перемогти українця.

Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа розповів, як він готується до бою-реваншу з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO українцем Олександром Усиком.

Англієць зізнався, що він вперше у своїй кар'єрі розробляє план для конкретного бійця.

"Я можу сказати, що вперше в моїй кар'єрі, ми розробляємо конкретний план на бій для одного бійця. В основному я досягав успіху без елементарних навичок, але, як виявилося, цього було недостатньо. Тому тепер, ми будемо під час підготовки строго дотримуватися нашого плану.

Подивимося, що з цього вийде. Я планую повернутися до витоків і вбити цього хлопця", - наводить слова Джошуа boxingnews24.com.

Нагадаємо, перший бій Джошуа проти Усика був визнаний головною подією 2021 року за версією видання The Ring. Протистояння тривало всі 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру - 116-112, 117-114, 115-113. Перемога в цьому бою принесла Олександру титули WBA Super, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.

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