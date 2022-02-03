Самовпевненості британського боксера можна тільки позаздрити.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа впевнений, що зможе повернути собі титули WBA, IBF, WBO і IBO, які забрав у нього Олександр Усик.

Про це розповів промоутер Едді Хірн для YouTube-каналу MMAFightingonSBN.

"У нас немає іншого шляху, тільки реванш з Усиком. Єдиним іншим варіантом, на який я дивився, була та інша угода, в якій були великі гроші. Іншого суперника ми не розглядали", - сказав Едді.

"Джошуа хоче бій з Усиком, тому він зробив зміни у своєму тренерському штабі. Коли минулого понеділка ми говорили з приводу відступних, він сказав мені: "Я поб'ю Усика". Потім я його запитав: "Ти ж ще не почав працювати зі своїм новим тренером?". Він відповів, що поб'є Усика і без тренера. Так що у Ентоні бойовий настрій, йому належить провести важкий поєдинок", - додав Хірн, який представляє інтереси Джошуа.

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