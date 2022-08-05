Джо Джойс вважає, що в українського боксера Олександра Усика більше шансів на перемогу.

Непереможений британський боксер суперважкої ваги Джо Джойс поділився своєю думкою про майбутній бій-реванш між володарем поясів WBO, WBA, IBF і IBO Олександром Усиком і колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа.

36-річний боксер вважає, що в українця Усика більше шансів на перемогу в другому поєдинку з Джошуа.

"Усик знову переможе, якщо тільки Джошуа не зробить щось кардинально інше і не потрапить по ньому важкими ударами. В іншому випадку Усик виграє ще раз", - сказав Джойс в інтерв'ю YouTube-каналу "iD Boxing".

Джо Джойс також заявив, що хотів би провести поєдинок з Ентоні Джошуа.

"У мене є таке бажання. Це буде реванш, тим більше що він виклав відео нашого поєдинку в любителях. Я завжди хотів цей бій. Джошуа постійно знаходився попереду мене - на Олімпіаді і так далі. Ентоні завжди був великою шишкою. Було б добре довести, хто з нас кращий", - додав Джойс.

Нагадаємо, бій-реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда 20 серпня. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA, IBF і IBO, які українець відібрав у британця в минулому році.

Минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

Усик - Джошуа: що потрібно знати

Вас також можуть зацікавити новини: