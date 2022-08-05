Непереможений британський боксер суперважкої ваги Джо Джойс поділився своєю думкою про майбутній бій-реванш між володарем поясів WBO, WBA, IBF і IBO Олександром Усиком і колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа.
36-річний боксер вважає, що в українця Усика більше шансів на перемогу в другому поєдинку з Джошуа.
"Усик знову переможе, якщо тільки Джошуа не зробить щось кардинально інше і не потрапить по ньому важкими ударами. В іншому випадку Усик виграє ще раз", - сказав Джойс в інтерв'ю YouTube-каналу "iD Boxing".
Джо Джойс також заявив, що хотів би провести поєдинок з Ентоні Джошуа.
"У мене є таке бажання. Це буде реванш, тим більше що він виклав відео нашого поєдинку в любителях. Я завжди хотів цей бій. Джошуа постійно знаходився попереду мене - на Олімпіаді і так далі. Ентоні завжди був великою шишкою. Було б добре довести, хто з нас кращий", - додав Джойс.
Нагадаємо, бій-реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда 20 серпня. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA, IBF і IBO, які українець відібрав у британця в минулому році.
Минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.
Усик - Джошуа: що потрібно знати
- Відомо, як будуть розподілені гонорари боксерів за реванш.
- Джошуа зробив зміни в тренерському штабі - тепер він працює з Робертом Гарсією, який зухвало сказав, що Ентоні стане його 15-м чемпіоном світу.
- Усик натякнув, що збирається змінити свою тактику перед боєм.
- Для того щоб прийняти виклик Джошуа, Усику довелося покинути ряди територіальної оборони Київської області, куди він записався відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Визначився транслятор реваншу Усик - Джошуа в Україні
- Тайсон Ф'юрі вважає, що Усик нокаутує суперника. "Циганський король" навіть допускає можливість боксувати проти українця за звання абсолютного чемпіона світу.