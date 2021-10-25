Джо Джойс чекає бій за титул.

Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен повідомив, що 36-річний британський боксер Джо Джойс обгрунтовано вимагатиме бій з переможцем реваншу Олександр Усик - Ентоні Джошуа.

Слова Воррена наводить Boxingscene.

"Ми чекаємо, коли WBO визначаться з тим, що їм робити з обов'язковим претендентом для Усика. Швидше за все, вони дозволять Усику провести ще один бій. Адже вони ж були одними з тих, хто схвалив його реванш з Ентоні Джошуа. Але переможець повинен буде побитися з Джойсом. Наразі ми чекаємо, що вони скажуть. Коли ми точно знатимемо, що і до чого, тоді вирішуватимемо, як нам вчинити далі", - повідомив Воррен.

Зауважимо, що Джойс піднявся на першу позицію в рейтингу WBO та є обов'язковим претендентом на бій за титул. Джо має 13 поєдинків на профі-рингу і всі він виграв, 12 з яких - достроково.

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Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш відбудеться орієнтовно в березні - квітні 2022 року.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера в третьому бою, захистивши пояс WBC. Повідомлялося, що йому необхідно буде провести захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Вайтом і Отто Валліном. Але Вайт та Валлін невідомо, чи взагалі проведуть свій поєдинок.

Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох".

Автор: Артем Будрін