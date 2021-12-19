Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі, новозеландець Джозеф Паркер і британець Дерек Чісора зустрілися в рингу вдруге за рік.
По ходу бою британський боксер тричі побував в нокдауні - в четвертому, сьомому і восьмому раундах. При цьому Чісора зумів виграти ряд раундів у цьому поєдинку.
Бій тривав всі 12 раундів, а результат суддівських записок виявився на користь Паркера. Екс-чемпіон переміг з рахунком 115-110, 115-111 і 114-112.
Фанати боксу в мережі вже назвали цей бій "рубкою" року у надважкій вазі.
ANOTHER COUNT FOR CHISORA WHO MAKES IT TO THE BELL 😱 pic.twitter.com/MDdmj4cvES— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2021
— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2021
Відзначимо, що перший бій між цими боксерами відбувся в травні цього року і завершився перемогою Паркера роздільним рішенням суддів.
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Паркер - Чісора
- Паркер захистив пояс Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.
- Для 29-річного новозеландця це 30-та перемога на профі-рингу при двох поразках (він поступався Ентоні Джошуа і Ділліану Вайту).
- У 37-річного Чісори - 12-а поразка при 32 перемогах. Британець програв втретє поспіль. Ця серія невдач почалася з поразки від Олександра Усика в жовтні 2020 року