Британець готовий вийти в ринг проти Усика, але тільки за великі гроші.

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі назвав умови, за яких він готовий провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона в суперважкій вазі проти володаря титулів WBA, WBO, IBF і IBO Олександра Усика.

Скандальний британець готовий битися з українським боксером, але тільки якщо йому заплатять рекордний в історії боксу гонорар.

"Всім, хто хоче побитися, Я даю сім днів до 1 вересня, щоб зібрати гроші. Якщо ні, дуже дякую, це було чудово, але я на пенсії.

Найбільший в світі бій повинен пройти за найбільші в світі гроші. Якщо я поставлю все на бій проти невідомого іноземця, краще дати мені півмільярда доларів.

Якщо ні, то утримуйте цього маленького лоха. Якби це був Джошуа, то я бився б безкоштовно, але ні", - сказав Ф'юрі у своєму Instagram.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня Олександр Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа. Українець успішно захистив пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі і забрав вакантний титул The Ring.

Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів 24 квітня 2022 року. Циганський король відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC. Пізніше Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Президент WBC заявив, що у Ф'юрі є час до 26 серпня, щоб письмово підтвердити, що він йде з боксу.

Після перемоги в реванші з Джошуа, Усик кинув виклик Ф'юрі і Тайсон прийняв цей виклик.

Раніше в британській пресі з'явилося повідомлення, що бій Усик - Ф'юрі відбудеться в Саудівській Аравії 17 грудня. Однак промоутер Олександр Красюк, який представляє Усика, спростував цю інформацію, але при цьому зазначив, що переговори про організацію поєдинку ведуться.

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