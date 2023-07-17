Найбільше серед українських тенісисток заробила Еліна Світоліна.

Напередодні завершився єдиний трав'яний турнір серії "Великого шолома" Wimbledon. Матчі основної сітки турніру були зіграні з 3 по 16 липня.

Україну на Wimbledon-2023 представляли шість спортсменок: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко, Катерина Байндль і Еліна Світоліна в одиночному розряді, а також Людмила Кіченок, яка виступала в парі і в міксті.

Відзначимо, що Людмила Кіченок у міксті з Мате Павичем стала переможницею Wimbledon-2023. Це перша в історії України перемога на цьому турнірі.

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В одиночному розряді найкращий результат серед українських тенісисток показала Еліна Світоліна. Вона зуміла дійти до півфіналу, де програла Маркеті Вондроушовій. До слова, чеська тенісистка в підсумку виграла турнір, перемігши у фіналі Онс Жабер з Тунісу.

Що стосується інших українок: Леся Цуренко завершила свої виступи на турнірі на стадії 1/8 фіналу, Марта Костюк вилетіла в третьому колі, Ангеліна Калініна покинула турнір після поразки у другому колі, а Катерина Байндль не змогла подолати навіть перший раунд.

Скільки заробили українські тенісистки на Wimbledon-2023

Загальний призовий фонд Wimbledon-2023 склав 44,7 мільйона фунтів стерлінгів, що на 11,2% більше, ніж було в минулому році.

Найбільші призові отримали спортсмени, які виступили в одиночному розряді.

Таким чином, найбільше серед українок заробила Еліна Світоліна. 28-річна спортсменка за свої виступи отримала 600 тисяч фунтів стерлінгів.

А ось Людмила Кіченок за перемогу в міксті заробила 64 тисячі фунтів стерлінгів. Ще 6875 фунтів вона отримала за виступи в парному розряді. В сумі спортсменка отримала 70875 фунтів стерлінгів.

Леся Цуренко за виступи на Wimbledon-2023 заробила 207 тисяч фунтів стерлінгів, Марта Костюк - 150,25 тисячі фунтів стерлінгів, Ангеліна Калініна - 96 тисяч фунтів стерлінгів, а Катерина Байндль отримала 66 тисяч фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, переможцем Wimbledon-2023 в чоловічому одиночному розряді став 20-річний іспанець Карлос Алькарас. У фіналі він переміг знаменитого серба Новака Джоковича.

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