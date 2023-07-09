Марта Костюк поступилася представниці США Медісон Кіз.

Відома українська тенісистка Марта Костюк завершила свої виступи на Wimbledon-2023.

В рамках 1/16 турніру 21-річна українка в двох сетах поступилася представниці США Медісон Кіз.

Wimbledon-2023. 1/16 фіналу

Марта Костюк (Україна) - Медісон Кіз (США) - 4:6, 1:6

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Поєдинок тривав одну годину і 12 хвилин. Марта Костюк не зробила жодної подачі навиліт, зробила 4 подвійні помилки і використала 1/11 брейк-пойнтів.

Варто відзначити, що для 21-річної українки це найуспішніший виступ на Вімблдонському турнірі. Марта вперше у своїй кар'єрі змогла пробитися до третього раунду цього змагання.

Нагадаємо, Костюк у першому раунді Wimbledon-2023 сенсаційно перемогла восьму ракетку світу Марію Саккарі з Греції. Для Марти це була перша в кар'єрі перемога над тенісисткою з топ-10 рейтингу WTA.

У другому раунді 21-річна українська тенісистка також сенсаційно вибила представницю Іспанії Паулу Бадосу.

Додамо, що в 1/8 фіналу Wimbledon-2023 Україну представлять дві спортсменки - Еліна Світоліна і Леся Цуренко. Еліна в наступному раунді зіграє проти Вікторії Азаренко, а Леся зустрінеться з Джесікою Пегулою з США.

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