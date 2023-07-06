Марта Костюк "всуху" програла перший сет, проте зуміла перевернути хід матчу і здобути перемогу.

У середу, 5 липня, відбувся поєдинок першого раунду основної сітки Wimbledon-2023, в якому українська тенісистка Марта Костюк грала проти представниці Греції Марії Саккарі.

Матч завершився перемогою українки в трьох сетах.

Wimbledon-2023. Перше коло

Марта Костюк (Україна) - Марія Саккарі (Греція) - 0:6, 7:5, 6:2

Огляд матчу:

Поєдинок тривав 1 годину 57 хвилин. За цей час українська тенісистка двічі подала навиліт, допустила дві подвійні помилки і використала 5 з 16 брейк-пойнтів.

Варто відзначити, що це була третя особиста зустріч тенісисток, українка виграла вперше.

Крім того, Марта Костюк провела 15-й матч у кар'єрі проти суперниці з топ-10 світового рейтингу і вперше перемогла.

У другому раунді Wimbledon-2023 Костюк зіграє проти представниці Іспанії Паули Бадоси. На старті змагань іспанка в двох сетах обіграла Елісон Ріск.

Додамо, що це третій вихід Марти до другого раунду Wimbledon, далі вона ще не пробивалася.

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