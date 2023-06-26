Марта Костюк виграла парний турнір WTA 250 в Бірмінгемі.

У неділю, 25 червня, відбувся фінал парного турніру серії WTA 250 серед жінок у Бірмінгемі.

У вирішальному поєдинку за трофей перемогу здобула пара української тенісистки Марти Костюк і чешки Барбори Крейчикової. Вони в двох сетах обіграли автралійку Сторм Гантер і американку Алішу Паркс.

WTA 250 Бірмінгем. Пара. Фінал

Марта Костюк (Україна) / Барбора Крейчикова (Чехія) - Сторм Хантер (Австралія) / Аліша Паркс (США) - 6:2, 7:6 (9:7)

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Матч тривав 1 годину 30 хвилин. Костюк і Крейчикова 3 рази подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки і реалізували 4/7 брейк-пойнтів.

Марта Костюк втретє за кар'єру зіграла у фіналі турніру WTA в парному розряді: в 2021 році разом з Людмилою Кіченок вона поступилася в матчі за титул в Тенеріфе, а в минулому році виграла титул WTA 250 в Порторожі разом з Терезою Мартінцовою.

Також варто відзначити, що Костюк виграла свій перший трав'яний турнір в кар'єрі. До цього вона перемагала виключно на хардових кортах.

Крім того, Марта стала першою українською тенісисткою з 2015 року, якій вдалося виграти титул WTA в одиночному і парному розрядах в одному сезоні. Нагадаємо, в 2015 році Еліна Світоліна перемогла на змаганнях WTA в Марракеші (Одиночний розряд) і Стамбулі (парний).

Додамо, що Барбора Крейчикова також вийшла у фінал турніру WTA 250 в Бірмінгемі в одиночному розряді, але поступилася Олені Остапенко (0:2).

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