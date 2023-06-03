Марта Костюк в парі з Єленою-Габріелою Русе перемогла Кірстен Фліпкенс і Шелбі Роджерс.

Друга ракетка України Марта Костюк пробилася до третього кола парного розряду Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

Українська тенісистка в парі з Єленою-Габріелою Русе з Румунії здобула вольову перемогу в матчі проти Кірстен Фліпкенс (Бельгія) і Шелбі Роджерс (США).

Ролан Гаррос-2023. Парний розряд. Друге коло

Костюк / Русе - Фліпкенс / Роджерс - 3:6, 6:4, 6:3

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Поєдинок тривав дві години і п'ять хвилин. На рахунку дуету Костюк і Русе в цьому поєдинку 1 подача на виліт, 31 віннер, 5 з 8 використаних брейків, 28 невимушених і 6 подвійних помилок.

У наступному раунді парного Ролан Гаррос-2023 пара Костюк і Русе зіграє з переможницями матчу Вікторія Азаренко / Беатріс Хадад Май - Коко Гауфф / Джессіка Пегула.

Нагадаємо, у стартовому поєдинку основної сітки парного розряду Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Марта Костюк і Єлена-Габріела Русе перемогли тандем росіянок Анну Блінкову і Варвару Грачову.

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