Марта Костюк традиційно відмовилася потиснути руку росіянкам після матчу.

Друга ракетка України Марта Костюк успішно стартувала в парному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.

У поєдинку першого раунду престижного турніру українка в парі з Єленою-Габріелою Русе з Румунії перемогла дует російських тенісисток Анну Блінкову і Варвару Грачову.

Ролан Гаррос-2023. Парний розряд. Перше коло

Марта Костюк / Єлена-Габріела Русе - Анна Блінкова / Варвара Грачова - 6:3, 3:6, 6:2

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Поєдинок тривав 1 годину і 57 хвилин. За матч Костюк і Русе жодного разу не подали навиліт, допустили 8 подвійних помилок і реалізували 4/8 брейкпойнтів.

Відзначимо, що після гри Марта Костюк відмовилася тиснути руку російським тенісисткам. У той момент, коли представниці держави-терориста підходять до сітки, українка відвернулася і пішла до судді інформатора.

У наступному раунді парного турніру Ролан Гаррос дует Костюк і Русе зіграє проти Кірстен Фліпкенс (Бельгія) і Шелбі Роджерс (США).

Нагадаємо, Марта Костюк в одиночному турнірі Ролан Гаррос-2023 була освистана вболівальниками за те, що після матчу проти Аріни Соболенко відмовилася потиснути руку білоруській тенісистці.

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