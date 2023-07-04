У наступному раунді досвідчена українка зіграє проти Катерини Синякової.

У понеділок, 3 липня, стартував турнір серії "Великого шолома" Wimbledon-2023.

У першому раунді трав'яного турніру здобула перемогу досвідчена українська тенісистка Леся Цуренко.

34-річна українка в трьох сетах перемогла американку Клер Лю.

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Wimbledon-2023. Перший раунд

Леся Цуренко (Україна) - Клер Лю (США) - 6:3, 3:6, 6:4

Матч тривав 2 години 30 хвилин. Українська тенісистка не виконала жодної подачі навиліт, допустила 7 подвійних помилок.

Це була друга особиста зустріч тенісисток. Цуренко виграла обидва матчі.

У наступному раунді Вімблдонського турніру українка зіграє проти чеської тенісистки Катерини Синякової.

Відзначимо, що Леся Цуренко 11-й у своїй кар'єрі виступає в основній сітці Wimbledon. У 2017 і 2022 роках їй вдавалося дійти до третього кола.

Нагадаємо, у першому раунді Wimbledon-2023 також перемогу здобула екс-перша ракетка України Еліна Світоліна. Вона виграла у легендарної американки Вінус Вільямс.

Українка Катерина Байндль, на жаль, покинула турнір. У першому колі вона програла представниці Канади Лейлі Фернандес - 4:6, 6:4, 4:6.

Ще дві представниці України Марта Костюк і Ангеліна Калініна свої матчі першого раунду Wimbledon-2023 зіграють 4 липня.

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