Титулована американка вилетіла в першому раунді турніру.

У понеділок, 3 липня, відбувся поєдинок першого раунду Wimbledon-2023, в якому легенда світового тенісу Вінус Вільямс програла українці Еліні Світоліній.

Американська тенісистка прокоментувала поразку у стартовому матчі найпрестижнішого трав'яного турніру. 43-річна спортсменка зазначила, що підійшла до цього турніру у чудовій формі і поразка у цій грі її шокувала.

"Трава за своєю природою слизька, тому в якийсь момент ви можете впасти. Мені просто не пощастило. Я ідеально почала матч, а потім мене вбила трава. Так, зараз невесело. Відчувала, що перебуваю у відмінній формі, підходячи до цього турніру, і у відмінній формі в матчі. Зараз те, що трапилося дуже шокує, але це спорт. Сподіваюся, я зможу зрозуміти, що зі мною відбувається, і рухатися далі.

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Я пройшла через безліч травм і виграла багато матчів з травмами. Це майже моя спеціальність. Але зараз не можу зрозуміти. Чи думала знятися? Ні. Я намагалася зрозуміти, як виграти матч, спробувала боротися, щоб прожити ще один день", - наводить слова Вінус Вільямс офіційний сайт Вімблдону.

Нагадаємо, Вінус Вільямс програла Еліні Світоліній у двох сетах (4:6, 3:6). Після гри іменита американка відмовилася потиснути руку судді, оскільки залишилася незадоволена роботою рефері.

Додамо, що Вінус Вільямс є п'ятиразовою переможницею Wimbledon в одиночному розряді.

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