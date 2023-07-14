Вперше за 18 років представник українського тенісу вийшов до фіналу "Вімблдону" в міксті.

На Wimbledon-2023 завершився перший фінальний поєдинок цьогорічного розіграшу британського турніру. І перемогу у ньому здобула українка – Людмила Кіченок та хорват Мате Павич стали чемпіонами у парному змішаному розряді.

Кіченок та Павич обіграли китаянку Сюй Іфань та Йорана Флігена з Бельгії – 6:4, 6:7, 6:3.

Для 30-річної Кіченок це був дебютний фінал на турнірі "Великого шолому". І одразу переможний. Кіченок здобула першу в історії України перемогу на "Вімблдоні".

Відео дня

Таким чином, вперше за 18 років представник українського тенісу вийшов до фіналу "Вімблдону" в міксті, востаннє це вдалося Тетяні Перебийніс у 2005 році. Кіченок стала першою українською тенісисткою, яка перемагала на турнірах "Великого шолому" в міксті.

Людмила виграла другий титул "Великого шолому" в історії України після сестер Бондаренко, які перемогли на Australian Open-2008 у парному розряді.

Загалом українці брали участь у п'яти фіналах турнірів серії Grand Slam. І двічі в них перемагали. На Wimbledon-1999 Олена Татаркова у парі з Маріан де Швардт (Південна Африка) програли свій фінал. У тому ж році на Roland Garros у фіналі Андрій Медведєв програв легендарному Андре Агассі.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна на Wimbledon-2023 зупинилася на стадії півфіналу. Українку зупинила представниця Чехії Маркета Вондроушова (6:3, 6:3).

Вас також можуть зацікавити новини: