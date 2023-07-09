Леся Цуренко вперше у своїй кар'єрі грала в 1/8 фіналу Вімблдонського турніру.

Досвідчена українська тенісистка Леся Цуренко завершила свої виступи на Wimbledon-2023.

В 1/8 фіналу 34-річна українка програла в двох сетах представниці США Джесіці Пегулі.

Wimbledon-2023. 1/8 фіналу

Леся Цуренко (Україна) - Джессіка Пегула (США) - 1:6, 3:6

Відео дня

Матч тривав одну годину і 13 хвилин. Леся Цуренко жодного разу не подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку і використала 1/3 брейкпойнтів.

Це була друга зустріч Цуренко і Пегули. Рахунок в особистих зустрічах тенісисток став 1:1.

Варто відзначити, що Цуренко вперше у своїй кар'єрі грала в 1/8 фіналу Вімблдонського турніру.

У поєдинку попереднього раунду Wimbledon-2023 34-річна українка виграла у представниці Румунії Ани Богдан. Їхній матч тривав 3 години 40 хвилин і став другим найтривалішим поєдинком в історії жіночого тенісу. Вирішальний третій сет тривав 109 хвилин, 37 з яких - тайбрейк, що є новим рекордом в історії турнірів Grand Slam в жіночому одиночному розряді.

В 1/4 фіналу Джессіка Пегула зіграє проти чеської тенісистки Маркети Вондроушової.

Додамо, що на Wimbledon-2023 залишилася тільки одна представниця України - Еліна Світоліна. Свій матч 1/8 фіналу турніру титулована українка зіграє в неділю, 9 липня. Початок зустрічі - о 18:40 за київським часом.

Вас також можуть зацікавити новини: