Станом на зараз вже дві українки пробилися до стадії 1/8 фіналу "Вімблдону".

Українська тенісистка Леся Цуренко (№60 WTA) вперше в кар’єрі вийшла в 1/8 фіналу "Вімблдону".

Її поєдинок в 1/16 фіналу проти румунки Ани Богдан (№57 WTA) увійшов до історії. Цуренко та Богдан зіграли другий найдовший в історії жіночого "Вімблдону" матч – 3 години 40 хвилин. До рекорду не вистачило 5 хвилин. Вирішальний третій сет тривав 109 хвилин, 37 з яких – тайбрейк, що є новим рекордом турнірів "Великого шолому" у жінок.

Леся Цуренко - Ана Богдан - 4:6, 6:3, 7:6 (20-18)

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Цуренко 9 липня проведе поєдинок 1/8 фіналу проти американки Джессіки Пегули (№4 WTA).

Також до 1/8 фіналу турніру пробилася Еліна Світоліна (№76 WTA). 9 липня її чекає двобій проти білоруски Вікторії Азаренки (№20 WTA). В 1/16 фіналу Еліна обіграла американку Софію Кенін (№128 WTA).

Еліна Світоліна - Софія Кенін - 7:6 (3), 6:2

Ще одна українка Марта Костюк (№36 WTA) свій поєдинок 1/16 фіналу проведе 8 липня проти американки Медісон Кіз (№18 WTA). Перша ракетка України Ангеліна Калініна (№26 WTA) на стадії 1/32 фіналу поступилася представниці Канади Б'янці Андреєску (№50 WTA).

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