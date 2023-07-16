Карлос Алькарас вперше в кар'єрі виграв Вімблдонський турнір.

У неділю, 16 липня, відбувся фінал Wimbledon-2023 у чоловічому одиночному розряді, в якому перша ракетка світу Карлос Алькарас грав проти другого номера світового рейтингу Новака Джоковича.

Перемогу у вирішальному поєдинку найпрестижнішого трав'яного турніру здобув іспанський тенісист.

Wimbledon-2023. Фінал

Карлос Алькарас (Іспанія) - Новак Джокович (Сербія) - 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4

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Поєдинок тривав чотири години і 46 хвилин. Алькарас 9 разів подав навиліт, зробив 7 подвійних помилок і використав 5 з 19 брейкпойнтів. Джокович двічі подав навиліт, зробив 3 подвійних помилки і використав 5 з 15 брейкпойнтів.

Джокович і Алькарас зустрічалися втретє в кар'єрі. Рахунок в особистих зустрічах 2:1 на користь іспанського тенісиста.

Карлос Алькарас став переможцем Уімблдону вперше у своїй кар'єрі. Це друга перемога молодого іспанця на турнірах серії "Великого шолома". У 2022 році він став переможцем US Open.

Новак Джокович, у свою чергу, ставав переможцем Вімблдонського турніру сім разів у своїй кар'єрі - в 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 і 2022 роках.

Рекордсменом за кількістю перемог на Вімблдоні в чоловічому одиночному розряді є швейцарський тенісист Роджер Федерер. Він вигравав цей турнір вісім разів (2003-2007, 2009, 2012, 2017).

Нагадаємо, переможницею Wimbledon-2023 в жіночому одиночному розряді стала чеська тенісистка Маркета Вондроушова. У фіналі вона обіграла Онс Жабер з Тунісу (4:6, 4:6).

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