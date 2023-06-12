Джокович став першим тенісистом в історії, якому вдалося тричі зібрати кар'єрний "Великий шолом".

У неділю, 11 червня, відбувся фінальний поєдинок Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому зустрічалися сербський тенісист Новак Джокович і норвежець Каспер Рууд.

Поєдинок тривав три години і 16 хвилин і завершився перемогою серба в трьох сетах.

Ролан Гаррос-2023. Фінал

Новак Джокович (Сербія) - Каспер Рууд (Норвегія) - 7:6, 6:3, 7:5

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Це була п'ята особиста зустріч Джоковича і Рууда. У попередніх чотирьох матчах серб не програв жодного сету.

Новак Джокович став переможцем Ролан Гаррос втретє у своїй кар'єрі. Раніше цей турнір серб вигравав у 2016 та 2021 роках.

Для Каспера Рууда це був третій фінал турнірів серії "Великого шолома". Норвежець програв усі три. Раніше він програв Рафаелю Надалю (3:6, 3:6, 0:6), а у фіналі US Open поступився Карлосу Алькарасу (4:6, 6:2, 6:7, 3:6).

Варто відзначити, що перемога на Ролан Гаррос-2023 дозволила Джоковичу встановити історичний рекорд. Серб виграв свій 23-й титул на турнірах "Великого шолома" і став абсолютним лідером за цим показником в чоловічому тенісі, обійшовши Рафаеля Надаля, у якого 22 перемоги.

Лідером за кількістю перемог на турнірах "Великого шолома" в одиночному розряді залишається колишня Австралійська тенісистка Маргарет Корт - 24 титули.

Також Джокович став першим тенісистом в історії, якому вдалося тричі зібрати кар'єрний "Великий шолом". Джокович взяв 10 титулів на Australian Open, сім - на Вімблдоні, три - на Ролан Гаррос і три на US Open.

По два кар'єрних "Великих шолома" у Рафаеля Надаля, Роя Емерсона і Рода Лейвера.

Крім того, перемога на Відкритому чемпіонаті Франції дозволила Новаку Джоковичу повернутися на перше місце в світовому рейтингу ATP.

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