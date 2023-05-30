Продовжив показувати свою думку, що він не визнає незалежність косоварів.

Поточна третя ракетка світу Новак Джокович вдало стартував на "Ролан Гаррос", здобувши перемогу в матчі 1/64 проти американця Александара Ковачевича (ATP 114) з рахунком 3:0. Однак найбільш скандальним виявився саме неігровий момент.

Після поєдинку серб написав на камері "Косово – це серце Сербії. Зупиніть насильство". Ці слова показали на великому екрані на стадіоні, а також під час трансляції.

Не вперше Джокович заперечує визнання Косово, як незалежної держави. Ще у 2008 році він публічно виступав на захист територіальної цілісності Сербії. З того часу його погляди не змінилися.

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Таким чином тенісист висловив свою позицію щодо конфлікту, градус якого в Косово наростає з кожним днем. Там місцеві серби з акціями протесту виступили проти етнічних албанців, котрі виграли вибори і займуть чиновницькі посади. Для вирішення цією суперечки залучені навіть миротворці НАТО.

На такі слова Джоковича відреагував український тенісист Олександр Долгополов.

"Це вже політика чи ще спорт? Хммм... Ласкаво просимо в реальність", - написав він у своєму Twitter.

Нагадаємо, що Джокович у висловлюваннях про Україну заявляв, що "підтримує мир у світі". Однак його батько у січні фотографувався з фанатами, у яких була символіка війни Росії проти України: зокрема прапори РФ та зображення Путіна.

Відзначимо, що перемога над Ковачевичем стала для серба 65-ю поспіль у першому раунді турнірів "Великого шолому". Востаннє Джокович програвав на цьому етапі ще у 2006-му році. Наступним суперником Новака стане угорець Мартон Фучович (ATP 83).

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