Маркета Вондроушова перемогла у фіналі Онс Жабер.

У суботу, 15 липня, відбувся фінальний поєдинок Wimbledon-2023 у жіночому одиночному розряді.

Переможницею найпрестижнішого трав'яного турніру стала чеська тенісистка Маркета Вондроушова. У вирішальному поєдинку вона сенсаційно в двох сетах обіграла Онс Жабер з Тунісу.

Wimbledon-2023. Фінал

Онс Жабер (Туніс) - Маркета Вондроушова (Чехія) - 4:6, 4:6

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Поєдинок тривав одну годину і 22 хвилини.

Жабер і Вондроушова зустрічалися всьоме в кар'єрі. Рахунок в особистих зустрічах став 4:3 на користь представниці Чехії.

Відзначимо, що Вондроушова вдруге грала у фіналі турніру "Великого шолома" і виграла свій перший трофей. У 2019 році Маркета програла у фіналі Ролан Гаррос своїй співвітчизниці Сімоні Халеп.

Онс Жабер зазнала третьої поразки у фіналах турнірів серії "Великого шолома". У 2022 році тенісистка з Тунісу не змогла завоювати трофей на US Open (програла Ігі Швьонтек) і Вімблдоні (програла Єлені Рибакіній).

Нагадаємо, у півфіналі Wimbledon-2023 Маркета Вондроушова перемогла українку Еліну Світоліну.

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