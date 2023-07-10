Екс-перша ракетка світу з Білорусі Вікторія Азаренко покидала корт приголомшеною.

У неділю, 9 липня, відбувся поєдинок 1/8 фіналу турніру серії "Великого шолома" Wimbledon-2023, в якому українська тенісистка Еліна Світоліна протистояла представниці Білорусі Вікторії Азаренко.

Гра вийшла дуже драматичною і завершилася перемогою екс-першої ракетки України. Тріумф української тенісистки після вирішального тай-брейку вболівальники зустріли гучними оваціями.

Після завершення матчу Еліна Світоліна, як і всі українські тенісистки, відмовилася потиснути руку представниці країни-агресора. А глядачі Вімблдонського турніру проводжали Вікторію Азаренко з корту гучним свистом. Таким чином, вболівальники засудили повномасштабну війну в Україні, яку РФ веде за підтримки Білорусі.

Білоруська тенісистка виглядала приголомшеною, коли її освистували глядачі. Залишаючи корт, вона дивилася на вболівальників, потім стукнула кулаками і зникла в підтрибунному приміщенні.

Додамо, що Еліна Світоліна грала проти Вікторії Азаренко шостий раз у своїй кар'єрі. Українка вперше виграла у білоруски, програвши до цього п'ять матчів.

В 1/4 фіналу Wimbledon-2023 Світоліна зіграє проти польської тенісистки Іги Швьонтек. Матч запланований на вівторок, 11 липня. Початок гри - о 13:00 за київським часом.

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