Україна на Олімпіаді в Токіо: антирекорд, але непогані перспективи

23 липня в Токіо стартують Олімпійські ігри. Збірна України на цю літню Олімпіаду делегувала свою найменшу кількість спортсменів в історії, але при цьому має шанси забратися в топ-15 загального заліку. УНІАН розповідає, скільки медалей і в яких видах спорту можуть завоювати українці.

Антирекорд для України

Станом на 1 липня в України було 158 олімпійських ліцензій. Після цього стало відомо, що на ігри через травму не полетить тенісистка Марта Костюк.

158 олімпійських ліцензій - це антирекорд для України на літніх Олімпіадах. Так мало спортсменів на Іграх у нас не було ще ніколи. Наприклад, п'ять років тому в Ріо було 206 ліцензій.

У яких видах виступимо?

Всього в Токіо-2020 планується розіграти 339 комплектів медалей в 33 видах спорту. Українська збірна буде представлена в 29 видах.

Українські ліцензії розподілені наступним чином:

Легка атлетика - 48

Веслування на байдарках і каное - 10

Плавання - 9

Синхронне (артистичне плавання) - 8

Вільна боротьба - 7

Художня гімнастика - 7

Дзюдо - 7

Стрибки у воду - 7

Фехтування - 6

Спортивна гімнастика - 5

Бокс - 5

Кульова стрільба - 5

Стрільба з лука - 4

Теніс - 4

Настільний теніс - 3

Греко-римська боротьба - 3

Карате - 3

Велоспорт (трек) - 3

Велоспорт (шосе) - 2

Важка атлетика - 2

Бадмінтон - 2

Кінний спорт - 2

Академічне веслування - 2

Веслування (слалом) - 1

Велоспорт (ВМХ) - 1

Стрибки на батуті - 1

Стендова стрільба - 1

Сучасне п'ятиборство - 1

Тріатлон - 1

Якими будуть призові за медалі?

Сума призових для українських спортсменів залишилася незмінною в порівнянні з літніми Олімпійськими іграми-2016 в Бразилії, та й взагалі не змінюється з 2014 року.

За золоту медаль український спортсмен отримає 125 тисяч доларів (або 3,4 мільйона гривень). Срібну медаль оцінили в 80 тисяч доларів (2,1 мільйона гривень), а за бронзову медаль спортсменам виплатять 55 тисяч доларів (1,5 мільйона гривень).

Скільки медалей прогнозують Україні?

На думку експертів, Україна повинна завоювати більше медалей, ніж на Олімпійських Іграх в Ріо п'ять років тому. Тоді у нашої збірної в активі було лише 2 золота, 5 срібних нагород і 4 бронзові. 11 медалей стали антирекордом для України на літніх Іграх. Та й місце в загальному заліку залишало бажати кращого - 31-е. Рекорд же був встановлений на дебютній для України Олімпіаді в Атланті в 1996 році: 23 медалі, з них 9 золотих, 2 срібні та 12 бронзових.

Аналітики з Gracenote на Олімпіаді в Токіо прогнозують українській збірній потрапляння до топ-15 медального заліку. На їхню думку, Україна може розраховувати на 6 золотих, 7 срібних і 8 бронзових медалей (всього - 21).

Портал Olympic Medals Predictions прогнозує Україні 15 медалей: 3 золоті, 4 срібні та 8 бронзових.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в інтерв'ю ТСН говорив, що Україна може розраховувати "приблизно на 13-15 медалей".

У букмекерів коефіцієнт на те, що наша збірна завоює 15 медалей і більше дорівнює 1,82, а коефіцієнт на те, що в підсумку у нас буде менше 15 медалей - 1,92.

Хто з відомих спортсменів пропустить Олімпіаду?

Через допінг на Олімпіаду не їде гімнаст Олег Верняєв, який є чемпіоном Ріо-2016 та точно був би серед претендентів на медалі. Нещодавно спортсмен розповів про те, що у нього був виявлений мельдоній. Термін дискваліфікації - чотири роки.

Також не зможуть виступити чемпіонка Європи-2021 серед молоді, борчиня Аліна Грушина-Акобія (у неї травма), триразовий чемпіон Європи, важкоатлет Дмитро Чумак (після свого допису про згорілу Москву підозрюється в спробі підкупу допінг-офіцера), боксер Євген Барабанов (допінг). Не змогли виконати нормативи для потрапляння на Олімпіаду стрибун у висоту Богдан Бондаренко і плавець Андрій Говоров. Також не поїдуть на ігри легкоатлетки Ольга Ляхова та Наталія Прищепа, борчиня Юлія Ткач.

Головні претенденти на золото: хто і в яких видах спорту

Боротьба. Жан Беленюк

Борець греко-римського стилю, а заодно і народний депутат Жан Беленюк, входить до числа залізних претендентів на золоту медаль від України. Срібний призер Олімпіади в Ріо і дворазовий чемпіон світу після Олімпійських ігор планує зосередитися на депутатській роботі, і золота медаль стала б ідеальним завершенням спортивної кар'єри. До того ж Беленюк напевно хоче реабілітуватися за не найвдаліший виступ на ЧС-2021 (лише бронза) і довести, що не дарма саме він їде на Олімпіаду в Токіо, а не чемпіон Європи-2020 в цій вазі Семен Новіков, який публічно оскаржував це право.

Коли фінали: 4 серпня

Стрибки у висоту. Ярослава Магучіх, Юлія Левченко

Тут надії на медалі пов'язані відразу з двома дівчатами. У стрибках у висоту в України є Ярослава Магучіх, яка у свої 19 років домоглася неймовірного прогресу, вже вигравала срібло на чемпіонаті світу і може боротися за перше місце. Магучіх підходить до Олімпіади в статусі лідера сезону в світі. Цього року вона стрибнула на 2,06, а на Олімпіаді хоче стрибнути на світовий рекорд (2,09), який тримається вже 34 роки. Перед ОлімпіадоюМагучіх оформила хет-трик на молодіжних чемпіонатах Європи.

Конкуренцію їй складе Юлія Левченко. Вона хоч і зменшила оберти в останній рік, і пов'язує це з важко перенесеним коронавірусом, але все одно Україна може сподіватися відразу на дві нагороди в цьому виді. Обнадіює і те, що головна конкурентка українок росіянка Марія Ласіцкіне за останні два роки не стрибала вище 2,00.

Коли фінали: 7 серпня

Стрибки в довжину. Марина Бех-Романчук

З надією на золото на Олімпіаду також вирушила Марина Бех-Романчук, яка виступає в секторі для стрибків у довжину. У цьому сезоні Бех-Романчук вже випереджала свою головну конкурентку Малайку Міхамбо з Німеччини, причому зробила це прямо перед Олімпіадою в рамках "Діамантової ліги", і тепер спробує зробити це знову. Бех-Романчук вже вигравала срібло на чемпіонатах світу і Європи, золото на ЧЄ в приміщенні і золото на Європейських іграх. В її колекції безумовно не вистачає медалі Олімпіади.

Коли фінали: 3 серпня

Фехтування. Ольга Харлан

Шестиразова чемпіонка світу, олімпійська чемпіонка в команді, володарка першого рядка світового рейтингу в сезоні 2019-2020 Ольга Харлан має шанси завоювати нагороду і в Токіо. П'ять років тому в Ріо Харлан виграла бронзу в особистих змаганнях і срібло - в командних. Цього разу доведеться розраховувати лише на індивідуальні виступи - жіноча збірна України на Олімпіаду вперше в історії не кваліфікувалася, і Харлан буде єдиною українською шаблісткою в Токіо.

Коли фінали: 26 липня

Бокс. Олександр Хижняк

Олександр Хижняк - лідер української збірної, за яким вже вишикувалася черга з промоутерських компаній, що бажають підписати з ним контракт у професійному боксі. Хижняк вже ставав чемпіоном світу і Європи, а золото на Олімпіаді має стати вінцем його кар'єри в любителях.

Коли фінали: 7 серпня

Дзюдо. Дар'я Білодід

Білодід - дворазова чемпіонка світу і чемпіонка Європи. І одна з головних фавориток олімпійського турніру, навіть попри те, що до нього українка підходить після не найкращого відрізка (кілька турнірів поспіль без перемог, а потім травма, через яку довелося знятися з чемпіонату Європи). Чемпіонат світу, який пройшов у червні, Білодід пропустила (тренер спортсменки заявив, що турнір не входив до її плану підготовки), а тому до кінця оцінити її нинішню форму складно. Але в будь-якому випадку українка претендуватиме на медаль.

Коли фінали: 24 липня

Плавання. Михайло Романчук

У 2021 році він виграв два золота на чемпіонаті Європи: на дистанціях 800 і 1500 метрів. На чемпіонатах світу Романчук ставав срібним призером на дистанції 1500 метрів. Так що, ймовірно, саме на цій дистанції варто чекати медалі від українця.

Коли фінали: 29 липня і 1 серпня

Карате. Станіслав Горуна

Станіслав Горуна - досвідчений каратист, чемпіон Європи 2021 року та бронзовий призер чемпіонату світу. У світовому рейтингу він займає третє місце, а в олімпійському - четверте. Настав час проявити себе на дебютній для карате Олімпіаді. "На Олімпіаду я їду за золотом. Я ж не спортивним туризмом займаюся", - говорив сам Горуна.

Коли фінали: 6 серпня

Теніс. Еліна Світоліна

Перша ракетка України і шоста ракетка світу Еліна Світоліна вже вдруге в кар'єрі виступить на Олімпійських іграх. На турнірі в Ріо в 2016 році вона в одиночному розряді дійшла до чвертьфіналу. Цього року українка виступає не найкращим чином і поки не змогла взяти жодного титулу, а букмекери ставлять її лише на дев'яте місце в списку фаворитів ОІ. Але при цьому варто відзначити, що в Токіо Світоліна поїде, точно забувши про увесь минулий негатив. На Олімпіаді українка виступить вже в якості "місіс Монфіс" (хоча грати буде під своїм прізвищем) - 16 липня вона зіграла весілля з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. І ця подія, безумовно, має надати їй сил.

Коли фінал: 31 липня

Хто ще може претендувати на медалі?

Призер Ігор-2012, спортивний гімнаст Ігор Радівілов, дворазовий і наймолодший чемпіон Європи зі стрибків у воду Олексій Середа, каное-двійка у складі Людмили Лузан і Анастасії Четверикової, яка нещодавно виграла Чемпіонат Європи, триразова чемпіонка Європи, каратистка Анжеліка Терлюга, збірна України з артистичного плавання, стрілки Олена Костевич (чемпіонка ОІ-2004) і Сергій Куліш (срібний призер ОІ-2014), борці Олександр Хоцяновський (бронзовий призер ЧС-2019), чемпіонки Європи-2021 Ірина Коляденко та Алла Бєлінська, чемпіонки Європи у важкій атлетиці Каміла Конотоп та Ірина Деха.

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