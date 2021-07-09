Євген Барабанов здав позитивну допінг-пробу.

Український боксер Євген Барабанов пропустить Олімпійські ігри-2020 в Токіо через провалений допінг-тест.

Національний олімпійський комітет оприлюднив склад збірної України на Олімпіаду в Токіо. Проте там не виявилося імені Барабанова, який раніше здобув олімпійську ліцензію.

"Суспільне Спорт" зробило запит до Федерації боксу України й там зазначили, що Барабанов порушив антидопінгові правила.

Євген здав позитивний допінг-тест в січні 2021 року. Після цього він боксував на Європейському ліцензійному турнірі, де не зміг вибороти путівку на Олімпіаду. Але Барабанову пощастило: за світовим рейтингом йому присудили олімпійську ліцензію.

Але 26 червня Національний антидопінговий центр України повідомив Федерації боксу України про факт порушення Барабановим антидопінгових правил. Відповідно, його прибрали із заявки на Олімпійські ігри.

За інформацією джерела, Барабанова відсторонили на 2 роки від будь-якої спортивної діяльності.

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Отож, Україну в олімпійському боксерському турнірі представлятимуть п'ять боксерів: Анна Лисенко (до 69 кг), Микола Буценко (до 57 кг), Ярослав Харциз (до 63 кг), Олександр Хижняк (до 75 кг) та Цотне Рогава (91+ кг).

Олімпіада в Токіо: деталі

Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня і пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".

Церемонія відкриття Олімпіади пройде без глядачів - на стадіоні її зможуть подивитися тільки VIP-гості.

Витрати на ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу.

Згідно з опитуваннями, більшість японців виступало проти проведення ігор у 2021 році. Вони хочуть, щоб їх відстрочили ще раз або ж взагалі скасували.

Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.

25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета Олімпійського вогню.

Україні на Олімпіаді в Токіо пророкують більше медалей, ніж на Іграх-2016 в Ріо.

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Автор: Артем Будрін