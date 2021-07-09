Євген Барабанов / фото Федерація боксу України

Український боксер Євген Барабанов пропустить Олімпійські ігри-2020 в Токіо через провалений допінг-тест.

Національний олімпійський комітет оприлюднив склад збірної України на Олімпіаду в Токіо. Проте там не виявилося імені Барабанова, який раніше здобув олімпійську ліцензію.

"Суспільне Спорт" зробило запит до Федерації боксу України й там зазначили, що Барабанов порушив антидопінгові правила.

Євген здав позитивний допінг-тест в січні 2021 року. Після цього він боксував на Європейському ліцензійному турнірі, де не зміг вибороти путівку на Олімпіаду. Але Барабанову пощастило: за світовим рейтингом йому присудили олімпійську ліцензію.

Але 26 червня Національний антидопінговий центр України повідомив Федерації боксу України про факт порушення Барабановим антидопінгових правил. Відповідно, його прибрали із заявки на Олімпійські ігри.

За інформацією джерела, Барабанова відсторонили на 2 роки від будь-якої спортивної діяльності.

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Отож, Україну в олімпійському боксерському турнірі представлятимуть п'ять боксерів: Анна Лисенко (до 69 кг), Микола Буценко (до 57 кг), Ярослав Харциз (до 63 кг), Олександр Хижняк (до 75 кг) та Цотне Рогава (91+ кг).

Олімпіада в Токіо: деталі

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Автор: Артем Будрін