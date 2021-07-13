Верняєв рішення арбітражу GEF планує оскаржити.

Український гімнаст і олімпійський чемпіон Олег Верняєв пропустить найближчі Олімпійські ігри в Токіо. Спортсмена дискваліфікували на чотири роки за допінг.

Про це сам Верняєв повідомив на сторінці в Facebook.

"У житті трапляються такі ситуації, які немов тестують тебе на міцність. У моєму житті зараз саме така ситуація. Арбітраж GEF (Комітету з етики в гімнастиці - УНІАН) ухвалив рішення про те, що концентрація мельдонію, яку знайшли у мене в організмі, достатня для дискваліфікації мене на 4 роки. Починаючи з листопада минулого року. Це означає, що на Олімпіаду я не поїду", - написав спортсмен.

Він також зазначив, що лише один тест на допінг був позитивним, "десятки наступних" - наявність заборонених речовин в організмі не підтвердили. Верняєв підкреслив, що це лише вказує на факт наявності в організмі забороненої субстанції, але не свідчить про провину спортсмена.

"Арбітраж GEF ухвалив рішення, яке підлягає оскарженню. Раз рішення арбітражу підлягає оскарженню, значить остаточні висновки робити рано. Вся боротьба тільки починається, це черговий етап мого життя і, як завжди, я буду боротися до кінця і оскаржу рішення арбітражу GEF про мою дискваліфікацію в CAS", - заявив Верняєв.

Олімпіада в Токіо: деталі

Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня і пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".

Церемонія відкриття Олімпіади пройде без глядачів - на стадіоні її зможуть подивитися тільки VIP-гості.

Витрати на ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу.

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Автор: Юрій Годован