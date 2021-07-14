Марина Бех-Романчук здобула першу перемогу в сезоні.

Українка Марина Бех-Романчук перемогла на етапі "Діамантової ліги" в секторі для стрибків у довжину. Змагання пройшли в британському Гейтсхеді.

У своїй вирішальній спробі Бех-Романчук стрибнула на 6,67 метра.

А свій найкращий результат українка показала у кваліфікації - 6,77.

У боротьбі за золоту нагороду українка випередила Малайку Біхамбо з Німеччини (6,65) і Фатіму Діабе з Іспанії (6,46).

Для Бех-Романчук це третя нагорода на етапах "Діамантової ліги" в цьому сезоні, але перша золота. Раніше вона вигравала бронзові медалі у Флоренції та Стокгольмі.

Читайте такожХет-трик на молодіжному рівні: українка з рекордом перемогла на чемпіонаті Європи з легкої атлетики (відео)

Марина Бех-Романчук: останні досягнення

В березні Бех-Романчук виграла чемпіонат Європи з результатом 6,92. Це другий найкращий результат у кар'єрі Українки. Її особистий рекорд - 6,93.

У лютому українська стрибунка в довжину займала друге місце на турнірі в Берліні.

За підсумками 2020 року Бех-Романчук була визнана найкращою легкоатлеткою світу в стрибках у довжину.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар