Чемпіонка Європи-2021 серед молоді Аліна Грушина-Акобія через травму не поїде на Олімпійські ігри до Токіо.
Про це стало відомо з офіційної сторінки федерації спортивної боротьби України у Facebook.
Для Грушиної змагання у Токіо повинні були стати дебютними Олімпійськими іграми в кар'єрі. Аліна цього року вигравала "бронзу" на чемпіонаті Європи (Варшава-2021) серед дорослих, а також тріумфувала на континентальній першості серед спортсменів до 23 років. Грушина-Акобія була однією з головних претенденток на олімпійську медаль.
Тепер у ваговій категорії до 57 кг честь України в Токіо захищатиме Тетяна Кіт. В її послужному списку "бронза" на чемпіонаті світу-2015, а також срібні медалі на чемпіонатах Європи 2016 та 2019 років. На Олімпійських іграх Кіт участі раніше не брала.
Читайте такожБільше, ніж у Ріо: аналітики спрогнозували кількість медалей України на Олімпіаді-2020
Україна на Олімпійських іграх у Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представлять 158 спортсменів: склад команди був оголошений в липні.
- Президент України Володимир Зеленський зустрівся з олімпійцями перед їх відправленням до Токіо.
- Була представлена форма української збірної, але не всі вболівальники оцінили її.
- Олімпійський чемпіон Олег Верняєв не поїде на Олімпіаду через допінг.
- Веслувальниця Вікторія Ус потрапила на самоізоляцію після прильоту до Токіо.
- Відома тенісистка Марта Костюк відмовилася від можливості виступити на Олімпійських іграх у Токіо.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram