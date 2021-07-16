Чемпіонка Європи-2021 серед молоді Аліна Грушина-Акобія зазнала травми.

Чемпіонка Європи-2021 серед молоді Аліна Грушина-Акобія через травму не поїде на Олімпійські ігри до Токіо.

Про це стало відомо з офіційної сторінки федерації спортивної боротьби України у Facebook.

Для Грушиної змагання у Токіо повинні були стати дебютними Олімпійськими іграми в кар'єрі. Аліна цього року вигравала "бронзу" на чемпіонаті Європи (Варшава-2021) серед дорослих, а також тріумфувала на континентальній першості серед спортсменів до 23 років. Грушина-Акобія була однією з головних претенденток на олімпійську медаль.

Тепер у ваговій категорії до 57 кг честь України в Токіо захищатиме Тетяна Кіт. В її послужному списку "бронза" на чемпіонаті світу-2015, а також срібні медалі на чемпіонатах Європи 2016 та 2019 років. На Олімпійських іграх Кіт участі раніше не брала.

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Автор: Артем Будрін