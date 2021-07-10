Українка Ярослава Магучіх завоювала золоту медаль у стрибках у висоту на молодіжному чемпіонаті Європи (U-23) в Талліні.
Про це повідомляє Tribuna.com.
Магучіх взяла висоту 200 сантиметрів і встановила новий рекорд молодіжного ЧЄ. Попереднє досягнення належало росіянці Світлані Лапіній, яка в 1999 році стрибнула на 198 см.
У Талліні українка випередила шведку Майю Нільссон і словенку Лію Апостоловські (обидві стрибнули на 189 см).
Зазначимо, що Магучіх зібрала хет-трик на молодіжних чемпіонатах Європи. Вона перемагала на турнірах U-18 (2018), U-20 (2019), а тепер і U-23.
Україна втретє поспіль завоювала золото на чемпіонаті Європи U-23. На двох попередніх турнірах перемагала Юлія Левченко.
On top of the podium once more! 🙌— European Athletics (@EuroAthletics) July 10, 2021
Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 clears a championship record of 2.00m to win the European U23 high jump title. 🥇#Tallinn2021pic.twitter.com/B0PEgPsJ37
Читайте такожНайкращий результат сезону: Магучіх підкорила неймовірну висоту і перемогла на елітному турнірі (відео)На чемпіонаті Європи в Талліні золото Магучіх стало вже другим для України. Днем раніше Михайло Кохан став чемпіоном у метанні молота.
Ярослава Магучіх: досягнення
- 19-річна Магучіх в 2019 році виграла срібну медаль на чемпіонаті світу на відкритому повітрі.
- Магучіх ставала переможницею юніорських чемпіонатів світу та Європи, а в 2019 році визнавалася найкращою молодою легкоатлеткою світу.
- За підсумками 2020 року Магучіх увійшла до трійки найкращих легкоатлеток світу в стрибках у висоту.
- Її найкращим результатом на відкритому повітрі є висота 2,04.
- У лютому 2021 року Магучіх встановила новий рекорд України у стрибках у висоту в приміщеннях - 2,06.
У стрибках у висоту на чемпіонаті Європи - 2021 в приміщенні, який завершився в Польщі чемпіонкою Європи стала теж Магучіх. Їй підкорилася висота 2,00 метра.
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