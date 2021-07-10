Ярослава Магучіх знову стрибнула вище за всіх.

Українка Ярослава Магучіх завоювала золоту медаль у стрибках у висоту на молодіжному чемпіонаті Європи (U-23) в Талліні.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Магучіх взяла висоту 200 сантиметрів і встановила новий рекорд молодіжного ЧЄ. Попереднє досягнення належало росіянці Світлані Лапіній, яка в 1999 році стрибнула на 198 см.

У Талліні українка випередила шведку Майю Нільссон і словенку Лію Апостоловські (обидві стрибнули на 189 см).

Зазначимо, що Магучіх зібрала хет-трик на молодіжних чемпіонатах Європи. Вона перемагала на турнірах U-18 (2018), U-20 (2019), а тепер і U-23.

Україна втретє поспіль завоювала золото на чемпіонаті Європи U-23. На двох попередніх турнірах перемагала Юлія Левченко.

On top of the podium once more! 🙌



Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 clears a championship record of 2.00m to win the European U23 high jump title. 🥇#Tallinn2021pic.twitter.com/B0PEgPsJ37 — European Athletics (@EuroAthletics) July 10, 2021

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Ярослава Магучіх: досягнення

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Автор: Антон Дудар